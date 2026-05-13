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“Es absolutamente falso”: afirma México sobre operación de la CIA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico. Video EFE

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 15:34
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