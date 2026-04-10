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Termina con éxito la misión Artemis II del regreso humano a la órbita lunar

Artemis II culminó este viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, con la salida de la cápsula Orión de sus cuatro astronautas, en aparente buen estado y en medio de los aplausos desde el centro de control en Houston, tras diez días históricos y sin mayores percances.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 20:07
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