El búfalo "Donald Trump" de Bangladés se convierte en una sensación viral

Un raro búfalo albino rosado de 700 kilogramos, llamado "Donald Trump", se ha convertido en una sensación viral en la granja Rabeya Argo ubicada en el distrito de Narayanganj.El animal atrajo la atención de visitantes y comerciantes debido a su peculiar pelaje rubio, que según los lugareños se asemeja al peinado del actual presidente de Estados Unidos.