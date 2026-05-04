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Videos de Marco Rubio como DJ en una boda se vuelven virales

Videos cortos que muestran al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como DJ durante una boda, siguiendo la letra con los labios y moviendo la cabeza al ritmo de la música electrónica mientras lleva cascos, se volvieron virales en redes sociales este fin de semana.

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 16:26
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