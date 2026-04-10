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Trump felicita a la tripulación de Artemis II y mira hacia Marte como próximo objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de la misión Artemis II tras su regreso desde la órbita lunar y aseguró que el país dará nuevos pasos hacia futuras exploraciones espaciales, incluida una eventual misión a Marte.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 19:34
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