  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Alerta sanitaria en crucero: más de 100 pasajeros con norovirus

Un total de 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess reportaron síntomas del virus que provoca vómito y diarrea, según el balance de personas afectadas a bordo.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 13:03
El Heraldo Videos