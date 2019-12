Piden préstamos por $110 millones para proyectos de agua en Tegucigalpa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una comisión especial del Congreso Nacional dictaminó la semana pasada dos acuerdos de préstamo por 110 millones de dólares, equivalentes a más de 2,640 millones de lempiras para financiar proyectos de agua potable y paliar la crisis en el Distrito Central.



Ambos proyectos -introducidos el jueves anterior y que por arte de magia están dictaminados en segundo debate- están a la espera de que se agenden antes del 10 de diciembre que culminan las sesiones para su discusión y aprobación.



El endeudamiento

El primer acuerdo de financiamiento número 6460-HN se suscribió el 23 de agosto de 2019, entre el Banco Mundial (BM) y el gobierno de la República. El monto solicitado es de hasta 50 millones de dólares (1,200 millones de lempiras).



Según indica el dictamen legislativo, los fondos serán destinados a financiar el proyecto para fortalecer los servicios de agua potable en Tegucigalpa.



La comisión justifica además que el proyecto tiene como objetivo contribuir a la operabilidad de un nuevo proveedor de servicios y mejoras en infraestructura y herramientas de gestión de recursos.



Cabe recordar que el actual proveedor es el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el dictamen no especifica qué tipo de nuevo proveedor tendría el sistema.



Los pagos bajo los acuerdos -incluyendo los realizados en concepto de capital, intereses, montos adicionales, comisiones y gastos- estarán exentos de toda clase de deducciones, impuestos y tasas.



El segundo acuerdo de financiamiento está dividido en dos contratos de préstamo: el número 4878/BL-HO y 4879/KI-HO, suscritos el 22 de octubre de 2019, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno central.



Ambos contratos suman en partes iguales un financiamiento de 60 millones de dólares, es decir, más de 1,440 millones de lempiras.



El dictamen revela que los fines de estos fondos son para mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Central (DC) a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de los servicios, es decir, traspasar el manejo del sistema del SANAA a la Alcaldía Municipal.



Bajo contrato de préstamo 4879 el BID actúa en calidad de administrador de la facilidad de Corea.



Las autoridades del SANAA han reiterado que si no se concreta el pago del pasivo laboral no hay proceso de municipalización. La cifra oscila en 2,500 millones de lempiras para cancelar 1,500 empleados. De ellos, el Estado ha pagado unos 700 millones de lempiras a la fecha.