Retiran viejo chasis que impedía el paso a capitalinos en el barrio Lempira

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin poder hacer uso de la acera de la 14 calle del barrio Lempira de la capital de Honduras estaban las personas que a diario transitan por la zona.



Esto debido a que un viejo chasis que sirvió como sostén de un autobús se encontraba sobre el espacio diseñado para la seguridad de los peatones.



Los residentes del sector estaban molestos debido a que la vieja estructura metálica sobre la acera representaba un peligro para ellos.



El riesgo de tropezarse con el armazón aumentaba en horas de la noche debido a la falta de alumbrado público en el área.



VEA: Residentes de Altos de Loarque piden retirar una chatarra



Respuesta

Después de la denuncia publicada en la sección Barrios & Colonias de EL HERALDO tardaron aproximadamente un mes para retirar la vieja y desgastada carrocería.



“Ese chasis ya tenía varios meses de estar estorbando el paso, uno tenía que usar la calle y lo peor era que nos exponíamos a que un carro nos atropellara”, contó un viandante que prefirió mantenerse en el anonimato.



Don Emanuel Cacéres, otro vecino afectado, expresó que “ya era hora que retiran esa chatarra, era un peligro para uno como peatón, ojalá y no vuelvan a dejar botada en otro lado de la colonia”.



LE PUEDE INTERESAR: Cambian poste del tendido eléctrico en la 3 de Mayo



Asimismo, Cacéres contó que no solamente chasis dejan abandonados en la zona, sino que también carros viejos.



Los denunciantes esperan que la estructura peatonal no vuelva a ser un botadero de chatarras y añadieron que las autoridades edilicias deberían imponer severas multas.