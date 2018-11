Invadida de carros está la calle principal del barrio Los Profesores de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La calle principal del barrio Los Profesores se ha convertido en el parqueo de algunos vecinos de la zona.



La calzada de este populoso barrio de la antañona Real de Minas permanece inundada de automotores, lo que dificulta el libre tránsito de los cientos de conductores que utilizan esta arteria.



Asimismo, algunos vecinos estacionan sus vehículos sobre la acera, limitando la libre circulación de los peatones que transitan por el lugar.



No hacen caso

En varias ocasiones los vecinos del barrio le han pedido a los dueños de los automotores que busquen otro sitio para estacionar sus carros, pues obstaculizan la libre locomoción.



“Uno ya se cansó de estar diciendo que quiten esos carros porque la calle no es estacionamiento, sin embargo, ellos no han hecho caso”, afirmó una vecina que solo se identificó como Diana.



En varias ocasiones se han formado atascos en la calle debido a los vehículos que permanecen estacionados sobre la calzada.



“A veces uno ni pasar puede debido a que la calle es angosta y más con esos carros que pasan ahí, es peor, hay que hacer varias maniobras para evitar rozar los vehículos”, explicó Francisco Cárdenas, conductor de un camión repartidor de productos.



Ni las aceras respetan

Otro espacio público que se ha convertido en estacionamiento son las plataformas peatonales del populoso sector.



“Los más perjudicados son los niños, pues tienen que usar la calle para ir de un lugar a otro y se exponen a que un carro los atropelle”, expresó Manuel Castro, un vecino de la zona.



Asimismo, Castro agregó que “hay unos carros abandonados en la zona y que representan un peligro debido a que se pueden convertir en refugio de ladrones”.



Los vecinos del barrio ya han realizado varias denuncias para que las autoridades edilicias le ponga orden a las personas que estacionan sus vehículos en la calle y la acera.



“Las autoridades no hacen nada; claro, los afectados no son ellos (autoridades), pero sí les afectara hace días hubiesen puesto orden aquí”, expresó en tono molesto un vecino que prefirió omitir su identidad.



El llamado es para que las autoridades de la Gerencia de Movilidad Urbana de la comuna capitalina atiendan la denuncia de los vecinos del sector y pongan orden en la zona y apliquen las sanciones que correspondan.