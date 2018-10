Con protestas vecinos de Ciudad del Ángel piden solución por derrumbe de residencial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los vecinos del fracasado proyecto habitacional de Ciudad del Ángel protestan este jueves a inmediaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que les den solución por el derrumbe residencial ocasionado en abril de 2014.



Con pancartas en sus manos, los vecinos afirmaban que "Justicia tardía no es justicia".



Los ciudadanos solicitan que se les brinde una resolución ante el fallido proyecto.



Don René Castro, quien es uno de los hondureños afectados por el plan de Ciudad del Ángel expresó a EL HERALDO que "queremos que los trámites sean sin trabas porque ya no soportamos".



Añadió: "Y en los juzgados tambien pedimos que haya sentencia porque sabemos que hubo un permiso de construcción".



Asimismo, Castro lamentó que después de casi cinco años de espera y desesperaza aún no les den una respuesta.



Según los habitantes de este sector de la capital de Honduras, al menos 140 familias se vieron afectadas con diversas enfermedades y pagando alquiler, después de que tuvieron que dejar sus hogares por la caída del proyecto.