WhatsApp: ¿cuál es la nueva función para mejorar las copias de seguridad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp, una de las redes sociales más populares de mensajería instantánea, suele añadir mejoras constantes en su sistema y esta vez apostó por una mejora a las copias de seguridad.

Tras varios cuestionamientos de sus más de 2 mil millones de suscriptores mensuales activos, los creadores de la popular aplicación añadieron un cifrado de extremo a extremo en las copias de seguridad en dispositivos iOS y Android, por lo que el traslado de archivos contará con una capa extra de protección.

“Las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo para WhatsApp comienzan a implementarse hoy. Orgulloso del equipo por seguir liderando en seguridad para tus conversaciones privadas”, aseguró el fundador de WhatsApp, Mark Zuckerberg.

LEA: Telegram agregaría función clásica de WhatsApp y genera descontento en usuarios

Chats, documentos y archivos multimedia que se guarden en la nube de Google o IPhone estarán protegidos con una clave de 64 dígitos generada automáticamente por el sistema o por el usuario si este lo requiere.



Eso sí, WhastApp aclaró que si pierdes tu chat y olvidas tu contraseña no podrás restaurar la copia de seguridad, ya que este cifrado no podrá ser leído ni por la misma aplicación o los servicios de la nube.

Tras el anuncio de esta nueva función, miles de usuarios aplaudieron la pronta respuesta de su petición que solo necesita que los usuarios utilicen la última versión de WhatsApp.

+: WhatsApp permitirá transferir los chats de Android a iOS

- Abre Ajustes o Configuración.

- Toca Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

- Toca Continuar y, luego, sigue los pasos para crear una contraseña o clave.

- Toca Listo y espera que WhatsApp prepare tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Es posible que debas conectar tu dispositivo a una fuente de energía.

? We have started to slowly roll out end-to-end encrypted backups to people with the latest version of WhatsApp! ?



More information about how you can protect your chat backups with end-to-end encryption on iOS and Android can be found here: https://t.co/VCRUNWvJyj