WhatsApp permitirá transferir los chats de Android a iOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp, la aplicación predilecta de mensajería instantánea, sigue realizando mejoras en su sistema operativo y esta vez decidió apostar por una opción muy esperada que ha llegado para facilitar las necesidades de sus más de 2 mil millones de suscriptores mensuales activos.

Se trata de la transferencia de chats del sistema Android al iOS, una herramienta ideal para quienes cambien de celulares y no quieran perder el historial de conversaciones de la app. Esta función estaba disponible nada más a la inversa y arrancó únicamente disponible para dispositivos Samsung, sin embargo, se estima que próximamente se podrá realizar en las demás marcas.

Cabe mencionar que la app también ha estado trabajando en renovaciones y novedades como la mejora de la grabadora de voz que permite escuchar los audios antes de enviarlos, la posibilidad de que los chats se borren solos automáticamente, la desaparición del check azul en los audios y las reacciones a los mensajes.

Sin duda, esta novedad que planea incorporar WhatsApp será de provecho para millones de usuarios, pues la petición había estado latente desde hace un par de años.

WhatsApp is finally developing a feature to migrate your chat history from Android to iOS, for a future update!

It shouldn't be restricted to some Samsung mobile devices, but more details will be published here soon. pic.twitter.com/KvRejvrwh7