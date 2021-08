WhatsApp para iPad está más cerca de ser oficial ¿Y en Android?  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Hace un tiempo que se viene rumoreando sobre una posible versión de WhatsApp exclusiva para el iPad, pero solo han sido rumores nada más. Sin embargo, ahora ha aparecido evidencia que demuestra su existencia.



Según lo informado por el sitio web, WABetaInfo, la aplicación oficial de WhatsApp para el iPad ya existe; está funcionando.



Por el momento se desconoce sobre una fecha para poder descargar la versión de WhatsApp para el iPad.



Sin embargo, muchas cosas se están preparando para septiembre por la llegada de iOS 15 / iPadOS 15, por lo que traería novedades en esas fechas.



NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!



It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more ? pic.twitter.com/rND4xQfBDj