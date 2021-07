WhatsApp permitirá pasar chats de dispositivos iOS a Android de manera segura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp, la aplicación más popular de mensajería instantánea, permitirá trasladar los chats entre dispositivos móviles que sean de diferente sistema operativo como iOS a Android y viceversa siguiendo una serie de sencillos pasos para disfrutar de esta novedosa función.

Uno de los mayores problemas que se enfrentan al cambiar de teléfono es volver a tener los chats de WhatsApp intactos, sin embargo, para algunos parece ser un tema que ocasiona dolores de cabeza debido a las complicaciones que se puedan presentar. Por fortuna, la app está trabajando en una opción fácil, segura y efectiva para realizar el proceso con poco esfuerzo.

Según el portal WABetaInfo, la función está en proceso de desarrollo, pero esta permitirá la migración de chats por medio de un cable entre ambos dispositivos. Aunque podría resultar 'aparatoso' para algunos, el uso de un cable es seguro para la privacidad de datos ya que no involucra a terceros.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?



It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more ? pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE