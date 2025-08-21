"La More" y su polémica reacción al altercado entre Fancony y Jorge Cordero

Saúl Fox, conocido como "La More", se vio envuelto en la controversia generada por un altercado entre Fancony, integrante del pódcast "Los hijos de Morazán", y Jorge Cordero, esposo de Ana Alvarado, alias Lipstickfables, durante una transmisión en vivo de "El Lengüetazo". A continuación, los detalles.
Según denunció Alvarado, Fox habría publicado mensajes que incitaban a la violencia, los cuales luego fueron eliminados.
“More, cuando tuvimos la plática antes de filmar el reality pensé que habíamos quedado bien pero después de lo ocurrido ayer ¿SEGUÍS incitando a la violencia HOY? Y lo subo porque ya estas historias están borradas. Que decepción la verdad”, escribió en su cuenta de Facebook junto con capturas de las publicaciones.
En los mensajes, Fox se refería de manera despectiva a Cordero: “Es que para que trajiste a Cordero si ese aquí nadie lo quiere. Te amamos pero ese marido tuyo es una 'cuca' más”.
Además, añadía un comentario que generó polémica sobre un posible enfrentamiento: "Si anda el viernes en el estadio móntenle pija de mi parte y les doy un premio. Aquí está el calentón, no en Miami", escribió.
“Después de hablar mal de todos los hondureños y referirse de una manera despectiva de nosotros viene como si nada con su actitud de retador”, concluyó la serie de mensajes del comediante que defenderá la portería hondureña en el partido de la selección nacional de tiktokers de Honduras, frente a los creadores de contenido de El Salvador.
Actualmente, las publicaciones originales ya no están disponibles en el perfil de Fox, quien mantiene únicamente un mensaje que promueve la paz: “No a la violencia. Amémonos”.
No obstante, luego posteó un afiche alusivo a la pelea de Cordero y Fancony, y otros creadores de contenido, acompañado de la leyenda “esto se arregla como hombres”.
Recientemente, "La More" respondió directamente a Lipstickfables aclarando que su conflicto no era con ella.
“No confundas las cosas. Yo estoy bien con vos, ya te dije que el problema no sos vos ni con vos, es con tu marido. En los problemas de farándula no se deben involucrar a las mamás, los hijos, y hermanas. Ya si sobrepasas esas líneas, ¿pretendes que lo van a sobar cuando lo vean? Realmente tu marido está mal. Hablando mal de nosotros los hondureños y creadores de contenido y refiriéndose a nosotros de una manera despectiva. Date cuenta. Abrí los ojos muchacha”, le respondió.