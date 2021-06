WhatsApp lanza nueva actualización de su beta y cambia el diseño de las notas de voz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp sigue añadiedo novedosas funciones en su sistema para facilitar el uso de la aplicación entre sus 200 mil millones de suscriptores mensuales.

Esta vez los creadores de la app decidieron incorporar una novedosa función que sirve para transformar el diseño de las notas de voz y deja ver sus ondas de sonido mientras se graba el mensaje.

El portal especializado WABetaInfo, reveló que la versión 2.21.13.17 de WhatsApp, en dispositivos Android o iOS permite acceder a esta nueva interfaz, pero solo los usuarios beta podrán disfrutar de ella antes de que esté disponible en su versión oficial.

Con esta actualización, los usuarios podrán disfrutar de un nuevo aspecto en la aplicación así como funciones que facilitarán escuchar y eliminar un audio antes de enviarlo.

? WhatsApp is working on a new experience for voice messages!



Voice waveforms will be implemented for another feature too.https://t.co/2O71J338Mt — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 26, 2021

LEA: La nueva función de WhatsApp para personalizar mensajes

Mas novedades

Además de los cambios en las notas de voz, los creadores de la aplicación de mensajería instantánea están trabajando en mejoras para su versión WhatsApp Business.

The online status is hidden for WhatsApp Business accounts!



WhatsApp has silently removed the online status and last seen when you're chatting with a business account from WhatsApp beta for Android!https://t.co/y4ejhwcxxd — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 27, 2021

De acuerdo a la publicación, los usuarios que tengan una cuenta en esta aplicación de mensajería instantánea ya no mostrarán su última conexión, tampoco saldrán como conectados, como las cuentas normales.

El mundo de la tecnología se renueva constantemente para hacer más fáciles las tareas diarias de millones de usuarios y WhatsApp parece adaptarse muy bien a ellos.

ADEMÁS: ¿Cómo funciona la nueva opción de multidispositivos?