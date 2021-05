Instagram: ¿Cómo ocultar los 'Me gusta' en las publicaciones?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Instagram, la red social predilecta de las fotografías, ya cuenta con una novedosa función en su plataforma, misma que muchos usuarios exigieron hace varios meses y la app decidió incorporarla en su sistema operativo.

Se trata de una función que permite ocultar los 'Me gusta' en las publicaciones de cada usuario y así poder obviar la cantidad exacta de reacciones recibidas.

Esta herramienta surge a raíz de quejas por algunos usuarios que argumentaron sentirse presionados al no recibir la cantidad de reacciones deseadas cuando comparten contenido. De modo que no poder percibirlo parece ser una buena opción para disfrutar y navegar tranquilamente en la app.

"Lo que hemos escuchado tanto de nuestra comunidad como de expertos es que no ver el número de 'Me gusta' era beneficioso para algunos y molesto para otros, especialmente porque algunas personas utilizan el recuento de 'Me gusta' para hacerse una idea de qué es popular o está generando tendencia, por lo que hemos optado por darte la opción de elegir", afirmó Instagram en una reciente publicación en el blog de la compañía.

Cabe mencionar, que esta novedosa herramienta permite elegir poder ver o no los 'Me gusta' de nuestros seguidores y los propios. Además, se espera que en las próximas semanas esté disponible también en Facebook.

Pasos

Según se destaca desde Instagram, se puede ocultar el recuento de 'me gusta' en las publicaciones de otras personas yendo a 'Configuración' y a 'Publicaciones'. En caso de que se seleccione, no podremos ver ni los 'likes' ni el número de reproducciones que recibe el contenido publicado por terceros.



También se puede ocultar el recuento de 'Me gusta' antes de compartir una publicación o después de haberlo hecho. En este caso, se tiene que acceder a la imagen en cuestión y pulsar sobre los tres puntos suspensivos que aparecen en la esquina superior derecha



Tras esto, se encontrará entre las opciones con 'Ocultar Me gusta', que es la que debe seleccionar para dejar de obtener dicha información.

