¿Qué pasará con los millones de seguidores que tiene Donald Trump en Twitter?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Twitter dijo el martes que no transferiría automáticamente los millones de seguidores de las cuentas oficiales de la administración de Donald Trump al gobierno entrante de Joe Biden, sino que les daría a los usuarios de esa red social la opción de continuar o no siguiéndolas.



La medida afecta a los seguidores de cuentas dirigidas por el gobierno como @WhiteHouse y @POTUS, que se transferirán a Biden cuando asuma la presidencia en enero.



La decisión de Twitter no afectará a la cuenta personal @realDonaldTrump, que ha sido utilizada constantemente por el presidente Trump y tiene unos 88 millones de seguidores.



Las cuentas oficiales del gobierno "no retendrán automáticamente a sus seguidores actuales. En cambio, Twitter notificará a los seguidores de estas cuentas para ponerles en contexto de que el contenido se archivará y les permitirá la opción de seguir las nuevas cuentas de la administración Biden", dijo un comunicado de la red social.



Biden asumirá el comando de la Casa Blanca en enero.



"Por ejemplo, a las personas que sigan a @WhiteHouse se les notificará que la cuenta se ha archivado como @WhiteHouse45 y se les dará la opción de seguir la nueva cuenta de @WhiteHouse".



Twitter ha estado trabajando en la transición en esta plataforma ampliamente utilizada por Trump desde que se dieron por concluidos los resultados oficiales de las elecciones.



Si bien no es tan seguida como la cuenta personal de Trump, la de @POTUS tiene unos 33 millones de seguidores, en tanto @WhiteHouse cuenta con 26 millones.



El mes pasado, Twitter indicó que cualquier trato especial que Trump haya disfrutado terminará con su presidencia.



La transferencia afectará a otras cuentas institucionales como @VP, @FLOTUS, @PressSec, @Cabinet y @LaCasaBlanca, según Twitter.