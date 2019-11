Facebook lanza aplicación que pagará a usuarios que respondan encuestas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Facebook lanzó el lunes Viewpoints, una aplicación que propone remunerar a los usuarios que acepten participar en misiones, encuestas y estudios.



Para crear una cuenta en Viewpoints, el usuario debe proporcionar información como su nombre, dirección de correo electrónico, lugar de residencia, fecha de nacimiento y sexo.



A continuación, la aplicación lo invita a participar en diferentes programas, que pueden ser cuestionarios en línea o pruebas de productos.



El primer programa propuesto es una "encuesta de bienestar" cuyo objetivo, según Facebook, es "diseñar mejores productos para limitar el impacto negativo de las redes sociales y mejorar sus beneficios".



Una vez que se completa un programa, el usuario recibe puntos que pueden acumularse para recibir dinero, transferido a través de PayPal.

Criticado con frecuencia por usar los datos personales de sus miembros, Facebook aseguró que la información proporcionada a Viewpoints estará protegida.



"No venderemos la información recopilada en esta aplicación a terceros, no compartiremos públicamente tu actividad de Viewpoints en Facebook u otras cuentas vinculadas sin tu permiso, y tú puedes finalizar tu participación en cualquier momento", aseguró el gerente de producto, Erez Naveh, en una publicación de blog.



Viewpoints está reservado a personas mayores de 18 años que viven en Estados Unidos y tienen una cuenta de Facebook. El grupo dijo que quiere lanzar la aplicación en otros países el próximo año.



