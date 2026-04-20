Violencia deja 13 muertos en Honduras el fin de semana

San Pedro Sula, Honduras.- Un fin de semana violenta dejó 13 personas sin vida en el país, elevando la cifra de homicidios a más de 620 en lo que va del año. Solo la zona norte reportó siete víctimas. Dos de ellas fueron identificadas como Luis Alonso Aguilar Peña, de 55 años de edad y Orlin Robel Alba Pineda , de 28 edad, quienes murieron la madrugada del sábado tras enfrentarse a disparos, según conocidos, por la disputa de una mujer en la colonia El Paraíso Dos, en el sector de Cofradía, Cortés.

Uno de los cuerpos quedó en una cuartería, mientras que el otro, en el patio de una casa cercana. Autoridades policiales indicaron el domingo que realizaron las diligencias del caso para saber con certeza lo que desencadenó el ataque. La violencia también impactó el valle de Sula, donde cinco de los 13 homicidios se registraron en distintos municipios. La madrugada del sábado, Abner Antonio Guerrero Vásquez, de 29 años y Gonzalo Calderón Gazo (de 37), originarios del municipio de Morazán, murieron en Santa Rita al ser atacados a balazos por desconocidos. Ambos fueron hallados en la carretera RN-23, cerca de la motocicleta en la que se conducían. A las pocas horas, la Policía del sector de Urraco Sur, de El Progreso, informó la muerte de Jeffry Alfonso Cruz (33) quien fue atacado con arma blanca por desconocidos. Otra víctima, identificada solo como Edwin Alexander , fue hallada con varios impactos de bala bajo el puente Aguán, en Olanchito. La quinta víctima, aún sin identificar, murió tras ser atacada a disparos en la comunidad de Guangolola, en El Negrito.

Zonas centro, occidente y sur

La violencia también llegó al Distrito Central y dejó a tres personas sin vida, dos de ellas en Comayagüela. Una respondía al nombre de Kevin Alexander Hernández (de 26), a quien individuos armados ultimaron la mañana de ayer en la colonia El Pedregal.