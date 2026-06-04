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Venta de un terreno sería el móvil del asesinato de maestra jubilada en Comayagua

La Policía Nacional informó que la venta de un terreno es una de las principales hipótesis en la investigación del asesinato de la profesora jubilada Mercedes Martina Turcios Orellana, ocurrido en El Rosario, Comayagua

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 10:44
Venta de un terreno sería el móvil del asesinato de maestra jubilada en Comayagua

Mercedes Martina Turcios Orellan fue asesinada a disparos en El Rosario, Comayagua.

Foto: Cortesía.

Comayagua, Honduras.- La venta de un terreno figura entre las principales líneas de investigación en el asesinato de Mercedes Martina Turcios Orellana, una profesora jubilada de 62 años cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en el sector de La Calera, en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.

El portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, informó que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron desde el primer momento a la zona para recopilar evidencias y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

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Según explicó, los investigadores han realizado entrevistas a posibles testigos y ejecutan labores de análisis mediante recursos técnicos y tecnológicos, incluyendo la revisión de cámaras de vigilancia y otros elementos que puedan contribuir a identificar a los responsables.

Mayes señaló que las pesquisas han permitido obtener información relevante y que varias personas están colaborando con las autoridades bajo mecanismos de protección, debido a la sensibilidad del caso.

Aunque evitó profundizar sobre detalles de la investigación para no comprometer las diligencias en curso, indicó que la hipótesis relacionada con una transacción de un terreno es una de las que está siendo considerada por los equipos investigativos.

“Estamos avanzando significativamente en el caso y esperamos reunir los elementos necesarios para que el Ministerio Público pueda actuar conforme a ley”, expresó el funcionario policial.

El cuerpo de Turcios Orellana fue encontrado a la orilla de la carretera que conecta El Rosario con la ciudad de Comayagua. La víctima presentaba una herida de arma de fuego y fue localizada sobre un camino de tierra. Cerca de la escena se encontró un bastón, mientras que la mujer aún portaba una mochila.

La muerte de la docente jubilada ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes exigen que el crimen no quede impune y que los responsables sean llevados ante la justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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