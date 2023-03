“Yo le dije que no fuera”: Esposo de maestra que pidió “jalón” y murió en masacre en Comayagua

En medio del dolor y la consternación por la irreparable pérdida, el esposo de Delia, visiblemente acongojado, contó cuál fue la última conversación que tuvo con ella.

“Yo le dije que no fuera, pero ella quería una plaza laboral para poner a las niñas en la universidad, ella me dijo que no me preocupara porque venía a jalón con “Nicho”, eso fue lo último que me dijo”, contó mientras observaba fijamente una fotogaría de su amada encima del ataúd.

Rosa Denia Canales, de 35 años, era madre de dos niñas de siete y once años, que había procreado con su esposo, un cortador de café.