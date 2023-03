Una venganza sería la causa de masacre que dejó nueve muertos en Comayagua

A pesar de ello, Henry Ismael logró correr unos metros y aunque fue alcanzado por los criminales, estos no pudieron ultimarlo en el acto. El joven fue trasladado en estado grave al Hospital Escuela, en la capital, pero murió a eso de las 5:45 de la mañana del martes.

Por el estado de los cuerpos y la cantidad de disparos que recibieron, la dinámica del hecho criminal detalla que los sicarios remataron a sus objetivos, asegurándose de que no quedara nadie vivo.

Relató que “el marido (de Rosa) la llamó y ella le dijo que ya venía en camino, que no la fuera a encontrar”.

Doña Julia Cálix, madre de Edwin Anael, recordó que su hijo salió de su casa en Cantoral, el domingo, para asistir a la reunión de pastores, pues él también era pastor al igual que su suegro Hernán. Hace 40 días la esposa de Edwin dio a luz a la primer hija del matrimonio.

“Mi hijo se fue con el Señor, mi hijo solo predicaba cosas maravillosas, mi hijo no era malo”, susurró entre lagrimas.

Por su parte, don Dionicio Aguilar dijo que sus hijos no tenían problemas con nadie. “Ellos solo se llevaban trabajando. Como yo caí enfermo, ellos me trajeron a la clínica, me dejaron en la clínica y de ahí se fueron”, narró.

El padre de los ahora extintos recordó que tras dejarlo en ese lugar le dijeron: “Papi, mañana vamos a venir y cuando acuerda, como a las 5:00 me llaman contándome la tragedia”.

Información a la que EL HERALDO tuvo acceso señala que el 12 de junio de 2022, sicarios asesinaron a Alex Antonio Zavala del Cid y Rubén Zavala, ambos primos de los hermanos Aguilar del Cid; ese hecho criminal ocurrido en Corralitos tendría conexión con la masacre perpetrada el lunes en La Brea, por lo que se presume que el principal móvil sería una venganza.