Tres personas heridas deja ataque armado en Peña Blanca, Cortés

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Tres personas resultaron heridas este viernes 14 de agosto después de que varios individuos ingresaran por la fuerza a una vivienda en el sector Los Naranjos, Peña Blanca, municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés; donde atacaron con armas de fuego y machetes a una pareja.
De acuerdo con información preliminar, los atacantes irrumpieron en el inmueble y, sin previo aviso, comenzaron a disparar y agredir con machetes a las personas que se encontraban en el interior mientras dormían.
Las víctimas fueron identificadas como Melqui Jesús Puerto, quien presenta heridas de gravedad; su esposa, Luisa Orellana; y Cristian Giovanny Ayala.
De forma preliminar, las autoridades y los familiares consideran que el ataque podría estar vinculado con un conflicto existente entre familias, ya que, según las versiones de allegados, los atacantes serían primos de los afectados.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar cómo ocurrió el incidente y dar con el paradero de los responsables, quienes aún no han sido identificados.
Proyección: tasa de homicidios presentados por el OV-UNAH
1,236 muertes violentas fueron registras entre enero y junio de 2026, según los datos presentados durante el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", compartido por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, explicó que la tasa acumulada durante los primeros seis meses del año se ubicó en 12.1 por cada 100,000 habitantes y, si la tendencia se mantiene hasta diciembre, Honduras cerraría 2026 con una tasa de 24.6.
Los departamentos y municipios con mayor incidencia incluyen Francisco Morazán, especialmente el Distrito Central; Cortés, con San Pedro Sula y Choloma; Atlántida, particularmente La Ceiba; Yoro, con El Progreso y Olanchito; Olancho, con Catacamas y Juticalpa; además de Comayagua y Ocotepeque.