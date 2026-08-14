Tres personas heridas deja ataque armado en Peña Blanca, Cortés

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Tres personas resultaron heridas este viernes 14 de agosto después de que varios individuos ingresaran por la fuerza a una vivienda en el sector Los Naranjos, Peña Blanca, municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés; donde atacaron con armas de fuego y machetes a una pareja.

De acuerdo con información preliminar, los atacantes irrumpieron en el inmueble y, sin previo aviso, comenzaron a disparar y agredir con machetes a las personas que se encontraban en el interior mientras dormían.

Las víctimas fueron identificadas como Melqui Jesús Puerto, quien presenta heridas de gravedad; su esposa, Luisa Orellana; y Cristian Giovanny Ayala.