Ya son tres los cadáveres encontrados en embalse del río Chamelecón, en Baracoa

Con este nuevo hallazgo, suman tres las personas a las que autoridades de Medicina Forense han realizado el levantamiento en ese mismo lugar.

Cortés, Honduras.- El cuerpo de un hombre permanecía ayer en la morgue en calidad de desconocido, luego de haber sido encontrado en un embalse del río Chamelecón, en Baracoa, Cortés.

Dos de las víctimas ya fueron reconocidas por sus familiares. Una de ellas fue identificada como Óscar Alexis Rodríguez Flores, de 21 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el sábado 24 de enero, tras no regresar a su vivienda en la colonia La Mesa, de La Lima.



Su cuerpo fue hallado el jueves 29 de enero. Un día después, los pobladores reportaron el hallazgo de una mujer sin vida que flotaba entre la basura del embalse.



Al momento del levantamiento, las autoridades informaron que, debido a su avanzado estado de análisis, el cuerpo presentaba ausencia de varias extremidades.



No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Pese a las condiciones del cadáver, los familiares lograron identificarla por un tatuaje ubicado cerca del hombro. La víctima respondió al nombre de Sara Rivera Arauz, quien había sido reportada como desaparecida desde el 13 de enero.