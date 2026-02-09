Trece cadáveres ingresaron a la morgue de Tegucigalpa durante el fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 13 cadáveres ingresaron a la morgue de Tegucigalpa durante el fin de semana, según informes preliminares. Del total, siete personas murieron de forma violenta, tres fallecieron en accidentes de tránsito y tres por suicidio, reflejando el impacto de la violencia y otras causas externas en la capital y otras regiones del país.
Entre las víctimas por homicidio figura Merlín Geovany Canales , de 38 años de edad, quien murió de manera violenta el domingo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina desde el municipio de Nacaome, departamento de Valle.
Asimismo, se reportó la muerte violenta de una mujer identificada como Blanca Mariela Bejarano, quien falleció en el sector de Guaimaca, Francisco Morazán.
En cuanto a los suicidios, las autoridades informaron sobre los fallecimientos de José Francisco Videl Cerrato , de 42 años, residente en la colonia Nueva Suyapa; José Roberto Mendoza, originario del departamento de La Paz; y una menor de 14 años, identificada como Ashly Fabiola Navas.
De igual manera, se registró el ingreso de tres personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en la carretera CA-5 Norte. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes en cada uno de los casos.