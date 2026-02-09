Trece cadáveres ingresaron a la morgue de Tegucigalpa durante el fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 13 cadáveres ingresaron a la morgue de Tegucigalpa durante el fin de semana, según informes preliminares. Del total, siete personas murieron de forma violenta, tres fallecieron en accidentes de tránsito y tres por suicidio, reflejando el impacto de la violencia y otras causas externas en la capital y otras regiones del país.

Entre las víctimas por homicidio figura Merlín Geovany Canales , de 38 años de edad, quien murió de manera violenta el domingo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina desde el municipio de Nacaome, departamento de Valle.