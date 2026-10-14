“Todo el día solo pedía yuca”: niña de cuatro años con cáncer murió en brazos de su madre en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Una madre vio morir a su pequeña hija, de tan solo cuatro años de edad, en sus brazos, en San Pedro Sula, Cortés. La menor y su madre llegaron desde La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en busca de tratamiento médico.

La niña respondía al nombre de Yamileth Gutiérrez. Su madre la cargaba en brazos, ya sin vida, cubierta con una cobijita. “La verdad tiene cáncer, tiene una pelota grande aquí”, relató la madre de la menor mientras se señalaba el cuello.

Con lágrimas en los ojos, la madre relató que su hija permaneció 16 días internada en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, Cortés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Tenía cuatro días con fiebre, no comía; todo el día solo pedía yuca. Le dije: Hija, no tengo pisto para comprar yuca, y desde las cuatro de la mañana vomitó pura sangre”, relató la madre.