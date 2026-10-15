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Técnico en salud aprovechó que su pareja no estaba en casa para abusar de su hijastro

La investigación señala que el técnico instrumentista en salud aprovechó cuando la madre del menor se encontraba ausente de la vivienda donde residían

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 10:29
Técnico en salud aprovechó que su pareja no estaba en casa para abusar de su hijastro

Autoridades deberán continuar con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales.

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le dieron captura a un hombre de 34 años, sospechoso de cometer el delito de violación en perjuicio de su hijastro de 11 años, en la capital hondureña.

El sospechoso, de oficio técnico instrumentista de la salud, es originario y residente en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Las diligencias policiales establecen que el hecho ocurrió el 7 de octubre de 2026, durante las horas de la mañana, en la vivienda donde residían el detenido y el menor.

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El hombre, según el informe, habría aprovechado la ausencia de la madre del niño para cometer el abuso sexual contra el menor.

Tras lo sucedido, el niño relató los hechos a su progenitora, quien acudió a las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.

Sospechoso detenido por suponerlo responsable del delito de violación.

Sospechoso detenido por suponerlo responsable del delito de violación.

Agentes de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), asignados a la DPI, iniciaron las diligencias para localizar al sospechoso y proceder con su arresto.

Las investigaciones permitieron avanzar en la ubicación del hombre, quien fue detenido por suponerlo responsable del delito de violación especial contra el menor de edad.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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