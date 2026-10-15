Técnico en salud aprovechó que su pareja no estaba en casa para abusar de su hijastro

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le dieron captura a un hombre de 34 años, sospechoso de cometer el delito de violación en perjuicio de su hijastro de 11 años, en la capital hondureña.

El sospechoso, de oficio técnico instrumentista de la salud, es originario y residente en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Las diligencias policiales establecen que el hecho ocurrió el 7 de octubre de 2026, durante las horas de la mañana, en la vivienda donde residían el detenido y el menor.