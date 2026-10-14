Capturan a joven acusado de matar a machetazos a un vecino por el ruido de una moto

Tegucigalpa, Honduras. - Este miércoles 14 de octubre fue detenido un hombre de 23 años, señalado como el responsable de haber asesinado a su vecino, presuntamente por el ruido de una motocicleta. Según el reporte preliminar de las autoridades, el acusado, cuya identidad no ha sido revelada, cometió el crimen en contra de Jarbin Dodani Ramírez Cárcamo, de 27 años, el pasado 3 de octubre de 2026 en la aldea Guachipilín, en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.

Las versiones apuntan a que el agresor, supuestamente bajo los efectos del alcohol, sostuvo una fuerte discusión con la víctima. "Hubo una discusión verbal entre ambos, luego de que el agresor le reclamara por no haber podido hacer ruido con su motocicleta", dice parte del boletín informativo de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDEP-08)

Según el reporte, el sospechoso amenazó de muerte a Ramírez Cárcamo y de inmediato lo atacó con un machete en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Seguidamente, habría intentado borrar las huellas del crimen para luego trasladar el cadáver y dejarlo abandonado en una zona boscosa del lugar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Jarbin Dodani Ramírez Cárcamo fue reportado como desaparecido por sus familiares, quienes no se imaginaban lo que le había pasado. Tras una intensa búsqueda, encontraron su cadáver tirado entre matorrales.