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Capturan a joven acusado de matar a machetazos a un vecino por el ruido de una moto

Agentes detuvieron en El Porvenir a un hombre de 23 años señalado de asesinar a Jarbin Ramírez tras una discusión por el ruido de su motocicleta en Cedros

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 15:07
Capturan a joven acusado de matar a machetazos a un vecino por el ruido de una moto

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, fue localizado en El Porvenir.

Foto: cortesía UDEP-08

Tegucigalpa, Honduras. - Este miércoles 14 de octubre fue detenido un hombre de 23 años, señalado como el responsable de haber asesinado a su vecino, presuntamente por el ruido de una motocicleta.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el acusado, cuya identidad no ha sido revelada, cometió el crimen en contra de Jarbin Dodani Ramírez Cárcamo, de 27 años, el pasado 3 de octubre de 2026 en la aldea Guachipilín, en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.

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Las versiones apuntan a que el agresor, supuestamente bajo los efectos del alcohol, sostuvo una fuerte discusión con la víctima.

"Hubo una discusión verbal entre ambos, luego de que el agresor le reclamara por no haber podido hacer ruido con su motocicleta", dice parte del boletín informativo de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDEP-08)

La víctima Jarbin Dodani Ramírez Cárcamo.

La víctima Jarbin Dodani Ramírez Cárcamo.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Según el reporte, el sospechoso amenazó de muerte a Ramírez Cárcamo y de inmediato lo atacó con un machete en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Seguidamente, habría intentado borrar las huellas del crimen para luego trasladar el cadáver y dejarlo abandonado en una zona boscosa del lugar.

Jarbin Dodani Ramírez Cárcamo fue reportado como desaparecido por sus familiares, quienes no se imaginaban lo que le había pasado. Tras una intensa búsqueda, encontraron su cadáver tirado entre matorrales.

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La familia del fallecido quedó devastada. La comunidad también lamentó el caso y se pronunció a través de redes para pedir a las autoridades que dieran con el autor.

Tras varios días de seguimiento, las autoridades policiales lograron localizar y arrestar al sospechoso en el barrio El Centro del vecino municipio de El Porvenir.

Según las autoridades, el aprehendido será puesto a disposición de la Fiscalía para que continúe el debido proceso legal en su contra por el delito de asesinato en contra de Ramírez Cárcamo.

Por su parte, la familia de la víctima espera que se haga justicia por la muerte del joven, que comenzó por el ruido de una moto.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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