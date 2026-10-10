Capturan a sospechoso de matar a su tía y herir a su madre y abuela en Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron de manera flagrante a un hombre señalado como sospechoso de matar a su tía y herir a su madre y abuela en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. El detenido fue identificado como Ricardo Esteban Salgado Solano, de 35 años, a quien las autoridades suponen responsable de los delitos de femicidio y parricidio en grado de tentativa acabada. Según la información policial, después del hecho, equipos de la DPI iniciaron labores de seguimiento y vigilancia durante la madrugada de este sábado. El ataque ocurrió en el sector B de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente se registró la noche del viernes 9 de octubre, cuando el sospechoso habría llegado en estado de ebriedad a una vivienda donde se encontraban su tía, su madre y su abuela, a quienes presuntamente habría amenazado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, comenzó a agredir a un gato, situación que provocó el reclamo de las tres mujeres que se encontraban en el lugar. Según el informe investigativo, tras el reclamo, el sospechoso habría tomado un machete y atacado a una de las mujeres, identificada como Sandra Verónica Salgado Solano, de 51 años, quien falleció a consecuencia de las heridas.