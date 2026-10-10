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Capturan a sospechoso de matar a su tía y herir a su madre y abuela en Los Pinos

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en flagrancia al supuesto responsable de cometer el sangriento hecho en Los Pinos

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 12:06
Capturan a sospechoso de matar a su tía y herir a su madre y abuela en Los Pinos

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Ricardo Esteban Salgado Solano de 35 años de edad, por suponerlo responsable de asesinar a su tía en la colonia Los Pinos de la capital.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron de manera flagrante a un hombre señalado como sospechoso de matar a su tía y herir a su madre y abuela en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

El detenido fue identificado como Ricardo Esteban Salgado Solano, de 35 años, a quien las autoridades suponen responsable de los delitos de femicidio y parricidio en grado de tentativa acabada.

Según la información policial, después del hecho, equipos de la DPI iniciaron labores de seguimiento y vigilancia durante la madrugada de este sábado.

El ataque ocurrió en el sector B de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente se registró la noche del viernes 9 de octubre, cuando el sospechoso habría llegado en estado de ebriedad a una vivienda donde se encontraban su tía, su madre y su abuela, a quienes presuntamente habría amenazado.

Posteriormente, comenzó a agredir a un gato, situación que provocó el reclamo de las tres mujeres que se encontraban en el lugar.

Según el informe investigativo, tras el reclamo, el sospechoso habría tomado un machete y atacado a una de las mujeres, identificada como Sandra Verónica Salgado Solano, de 51 años, quien falleció a consecuencia de las heridas.

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Asimismo, otras dos mujeres, su madre y su abuela, resultaron gravemente heridas cuando intentaron intervenir para detener la agresión y auxiliar a la víctima.

Tras conocer los hechos, equipos especializados de la DPI iniciaron las investigaciones, que permitieron ubicar y detener al sospechoso en la colonia Los Pinos, donde ocurrió el ataque.

Además, los agentes recolectaron indicios y declaraciones testificales que contribuirán al esclarecimiento del caso y servirán de sustento para las actuaciones ante las autoridades competentes.

Tras su detención, al sospechoso se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con el procedimiento legal correspondiente por los delitos que se le imputan.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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