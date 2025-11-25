Sin vida y atado de pies y manos hallan a un hombre en Choluteca

“Andamos viendo si es conocido para evitar que se lo lleven hasta Tegucigalpa”, expresó una mujer que llegó a la escena del crimen.

Choluteca, Honduras.- Un cuerpo sin vida y atado de pies y manos fue encontrado en las últimas horas a la orilla de la carretera que de Namasigüe conduce hacia la frontera de Guasaule, en Choluteca, zona sur de Honduras.

El cuerpo, que aún no ha sido identificado, vestía un pantalón negro, bóxer rojo y una camisa color ocre. Según las autoridades que llegaron al lugar, presentaba signos de tortura.

El cadáver tenía varios tatuajes, uno de ellos con el nombre “Ashly” y la fecha 2022; sin embargo, ninguno de los vecinos de la zona logró identificarlo.

El cuerpo fue levantado horas después por personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes lo trasladaron a la morgue de Tegucigalpa, donde será identificado y posteriormente entregado a sus familiares.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Desde el 1 de enero al 23 de noviembre de 2025, en el departamento de Choluteca se han registrado 79 muertes violentas.