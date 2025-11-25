Seis de las víctimas del accidente en Santa Bárbara era de una misma comunidad

Los seis fallecidos regresaban en un camión tras asistir a un mitin político en el casco urbano de San José de Colinas.

Santa Bárbara, Honduras.- Seis de las nueve víctimas mortales del accidente ocurrido la tarde del domingo en San José de Colinas, Santa Bárbara , eran originarios y residentes en la aldea Loma Larga.

Las seis personas que perdieron la vida y que serán recordados en la aldea Loma Larga son: Marlon Gustavo Sabillón Guzmán, de 44 años de edad; José Antonio Leiva, de 57 años; José Ángel Leiva, de 62 años; Norlan Yadir Sabillón, de 21 años; José María Perdomo, conocido como “Chemita”, de 65 años y Kennet Yair Sabillón, de 25 años de edad.

Los cuerpos de las víctimas eran velados en la mencionada aldea. fatal accidente se produjo durante el desplazamiento de simpatizantes de partidos políticos en San José de Colinas cuando el camión circulaba por una curva, según se aprecia en un video que grababa la caravana y que captó el accidente; el automotor no pudo ser controlado por el conductor y volcó de forma aparatosa.

En el camión se transportaban decenas de personas de las que nueve perdieron la vida y alrededor de 30 resultaron heridas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El pesado vehículo al salirse de la carretera embistió a varios motociclistas que venían en la caravana, quienes también resultaron heridos. Las causas del accidente están en proceso de investigación por las autoridades policiales de la zona.

Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El director del centro asistencial, Gabriel Paredes, informó que 11 personas ingresaron a este centro hospitalario, de los que dos se encuentran en estado crítico.