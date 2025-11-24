Nombres de las víctimas mortales del accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- La tragedia ocurrida en la comunidad de San José de Colinas, Santa Bárbara, la tarde del domingo -23 de noviembre- dejó un total de 8 muertos y al menos 45 heridos; solo algunos han sido identificados.

El hecho ocurrió cuando un camión que participaba en una caravana de cierre de campaña política del Partido Liberal y del Partido Nacional sufrió un accidente al volcarse, dejando una escena sangrienta, que llenó de luto este fin de semana, a pocos días de las elecciones generales.

Un video de redes sociales muestra el momento en que el camión pierde el control y se sale de la carretera; participantes del cierre de campaña relatan que la unidad probablemente tenía fallas mecánicas.