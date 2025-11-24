  1. Inicio
Nombres de las víctimas mortales del accidente en Santa Bárbara

Hasta el momento se han logrado identificar al menos 10 víctimas heridas y otras 8 personas fallecidas; seis de ellos eran familia, según conoció EL HERALDO en el velatorio

  • 24 de noviembre de 2025 a las 19:16
Momentos antes de que el camión con liberales y nacionalistas se acceintera

 Foto: Redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- La tragedia ocurrida en la comunidad de San José de Colinas, Santa Bárbara, la tarde del domingo -23 de noviembre- dejó un total de 8 muertos y al menos 45 heridos; solo algunos han sido identificados.

El hecho ocurrió cuando un camión que participaba en una caravana de cierre de campaña política del Partido Liberal y del Partido Nacional sufrió un accidente al volcarse, dejando una escena sangrienta, que llenó de luto este fin de semana, a pocos días de las elecciones generales.

Un video de redes sociales muestra el momento en que el camión pierde el control y se sale de la carretera; participantes del cierre de campaña relatan que la unidad probablemente tenía fallas mecánicas.

Identifican a 10 heridos que permanecen en el hospital Mario Catarino Rivas

Hasta el momento, este es el listado de los nombres de las víctimas mortales y heridas:

Víctimas mortales

1) Marlon Gustavo Sabillón Guzmán

2) José Antonio Leiva

3) José Ángel Leiva

4) Norlan Yadir Sabillón

5) José María Perdomo, "Chemita"

6) Kennet Yair Sabillón (Ambulancia)

7) Juan Ángel Rodríguez

8) Irma Cabrera

Rostros de las víctimas del accidente de activistas políticos en Santa Bárbara

Víctimas heridas

1) Bladimir Mejía, 42 años

2) Audin Mejía, 55 años

3) Carlos Daniel Matute, 21 años

4) Juan Ángel Sabillón, 42 años

5) Urbenil Leiva Perdomo, 74 años

6) Adrián Zaldivar Mejía, 43 años

7) Richarzon López Pineda, 18 años

8) Manuel Pineda Paz, 19 años

9) Yenifer Perdomo, 23 años

10) Ovidio Leiva Leiva, 56 años

