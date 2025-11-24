Nombres de las víctimas mortales del accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- La tragedia ocurrida en la comunidad de San José de Colinas, Santa Bárbara, la tarde del domingo -23 de noviembre- dejó un total de 8 muertos y al menos 45 heridos; solo algunos han sido identificados.
El hecho ocurrió cuando un camión que participaba en una caravana de cierre de campaña política del Partido Liberal y del Partido Nacional sufrió un accidente al volcarse, dejando una escena sangrienta, que llenó de luto este fin de semana, a pocos días de las elecciones generales.
Un video de redes sociales muestra el momento en que el camión pierde el control y se sale de la carretera; participantes del cierre de campaña relatan que la unidad probablemente tenía fallas mecánicas.
Hasta el momento, este es el listado de los nombres de las víctimas mortales y heridas:
Víctimas mortales
1) Marlon Gustavo Sabillón Guzmán
2) José Antonio Leiva
3) José Ángel Leiva
4) Norlan Yadir Sabillón
5) José María Perdomo, "Chemita"
6) Kennet Yair Sabillón (Ambulancia)
7) Juan Ángel Rodríguez
8) Irma Cabrera
Víctimas heridas
1) Bladimir Mejía, 42 años
2) Audin Mejía, 55 años
3) Carlos Daniel Matute, 21 años
4) Juan Ángel Sabillón, 42 años
5) Urbenil Leiva Perdomo, 74 años
6) Adrián Zaldivar Mejía, 43 años
7) Richarzon López Pineda, 18 años
8) Manuel Pineda Paz, 19 años
9) Yenifer Perdomo, 23 años
10) Ovidio Leiva Leiva, 56 años