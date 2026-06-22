Siete personas heridas y dos vehículos en llamas deja fuerte choque en El Tizatillo

Francisco Morazán, Honduras.- Lo que pudo terminar en una tragedia mayor terminó con siete personas heridas la noche del domingo 17 de junio en la carretera CA-5 Sur, a la altura del sector de El Tizatillo donde dos vehículos colisionaron violentamente y, segundos después, fueron consumidos por las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, los ocupantes de ambas unidades lograron salir a tiempo tras el fuerte impacto. Minutos después, los automotores comenzaron a incendiarse, provocando escenas de pánico entre quienes transitaban por la zona.

La emergencia movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos, personal de socorro y agentes de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para controlar el fuego y atender a las personas lesionadas.