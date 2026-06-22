Siete personas heridas y dos vehículos en llamas deja fuerte choque en El Tizatillo

Francisco Morazán, Honduras.- Lo que pudo terminar en una tragedia mayor terminó con siete personas heridas la noche del domingo 17 de junio en la carretera CA-5 Sur, a la altura del sector de El Tizatillo donde dos vehículos colisionaron violentamente y, segundos después, fueron consumidos por las llamas.
De acuerdo con la información preliminar, los ocupantes de ambas unidades lograron salir a tiempo tras el fuerte impacto. Minutos después, los automotores comenzaron a incendiarse, provocando escenas de pánico entre quienes transitaban por la zona.
La emergencia movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos, personal de socorro y agentes de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para controlar el fuego y atender a las personas lesionadas.
Los siete heridos fueron auxiliados en el sitio y posteriormente trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales.
Testigos relataron que las llamas envolvieron rápidamente ambas unidades, mientras varios conductores y vecinos observaban con preocupación lo ocurrido. Las imágenes del siniestro comenzaron a circular en redes sociales debido a la magnitud del incendio.
La colisión ocurrió en uno de los tramos más transitados de la salida al sur de Tegucigalpa, lo que obligó a las autoridades a realizar labores para garantizar la seguridad y restablecer el paso vehicular.
Aunque todavía no se han establecido las causas del accidente, equipos de investigación trabajan para determinar qué provocó el impacto entre ambos automotores.