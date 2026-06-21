Fichajes: Del Parma de Itailia a Honduras, dos nuevos legionarios ¿Rubilio regresa a Motagua?

Al directivo de Motagua, Julio Gutiérrez, le consultaron si el Ciclón Azul está interesa en el regreso de Rubilio Castillo, quien se operó recientemente: "No te lo sabría decir, es un gran jugador, una gran persona, sería lindo verlo otra vez con la camiseta del Motagua, pero no sé si es lo que el entrenador anda buscando, el equipo se diseña basado en sus necesidades, la última palabra la tiene el técnico", dijo a TVC.