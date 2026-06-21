Fichajes: Del Parma de Itailia a Honduras, dos nuevos legionarios ¿Rubilio regresa a Motagua?

El Motagua buscaría dar un importante golpe en el mercado de fichajes, Real España suma a sus fila a uno que llega de otra liga y dos catrachos a Europa
Tras conocer que jugarán en primera, el Atlético Independiente anda en busca de técnico y en la agenda hay entrenadores europeos.
Lobos UPNFM dio la bienvenida al defensor central hondureño Dennis Rodas Arévalo.
Cristhian “Pin” Gutiérrez se queda como agente libre tras salida con Lobos UPNFM.
El delantero Josué Villafranca es nuevo jugador de Lobos UPNFM tras salida del Juticalpa FC.
Luego de ser dado de baja en Marathón, el lateral derecho Samuel Elvir es contratado por Lobos UPNFM.
El delantero Daniel Carter Bodden jugará a préstamo con Lobos UPNFM, Real España es dueño de su ficha.
Estrella Roja ha comenzado con su proceso de fichaje para su estreno en primera, llegó Yoseph Padilla proveniente del CD Arsenal Sao.
Luego de su despedida de Juticalpa FC, el lateral derecho David Mendoza interesa al CD Choloma.
El delantero Geovanni “Virus” Martínez tiene oferta de Juticalpa FC.
El Olancho FC ya cuenta con el fichaje de Denovan Torres en su plantilla tras salir del Juticalpa FC.
Todo indica que el delantero Marco Tulio Aceituno no se quedará en Real España y CD Choloma encabeza las negociaciones para otro préstamo.
Real España analiza enviar en calidad de préstamo al defensor Afronit Tatum y CD Choloma lo negocia.
CD Choloma se contactó con Brayan Moya, quien no tiene lugar en el primer equipo de Marathón donde le quedan seis meses de contrato.
El volante Jordi Franco, quien destacó en CD Choloma, está en el radar de Real España para cubrir la baja de Jack Jean-Baptiste.
Gastón “Chapi” Romano se encuentra negociando con Marathón para reforzarlo, el volante argentino de 28 años ha jugado en Europa por muchos años entre Portugal y Lituania.
El hondureño Cristian Madrid, quien ha jugado torneos amateur en Estados Unidos, hará pretemporada con Real España. Es contención.
El defensor central argentino Robertino Canavesio, exjugador del Parma de Italia y Gremio de Brasil, es fichaje de los Potros.
Gustavo Sánchez, presidente de Génesis FC, aseguró que el extremo Jeffry Miranda está a un paso de jugar en Europa: "Ya se encuentra en Europa, se están ultimando detalles y es casi seguro su salida del club. Es una gran oportunidad para él", señaló sin mencionar país o club.
Elison Rivas será presentado en las próximas horas por el FC Differdange de Luxemburgo, equipo que jugará la primera ronda de la Conference League.
Al directivo de Motagua, Julio Gutiérrez, le consultaron si el Ciclón Azul está interesa en el regreso de Rubilio Castillo, quien se operó recientemente: "No te lo sabría decir, es un gran jugador, una gran persona, sería lindo verlo otra vez con la camiseta del Motagua, pero no sé si es lo que el entrenador anda buscando, el equipo se diseña basado en sus necesidades, la última palabra la tiene el técnico", dijo a TVC.