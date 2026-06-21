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Amado Guevara dijo presente en el España vs Arabia Saudita junto a toda su familia

La leyenda de la Selección de Honduras, Amado Guevara, disfrutó junto a su familia del encuentro entre España y Arabia Saudita en el Mundial 2026

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 16:28
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La leyenda de la Selección Nacional de Honduras y del FC Motagua dijo presente en el debut mundialista de Lamine Yamal.

 Foto: El Heraldo
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El “Lobo” Guevara fue recibido desde la entrada del Atlanta Stadium con una bandera de Honduras y no dudó en posar con ella, orgulloso de haberla defendido como capitán y jugador.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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Una foto familiar para el recuerdo, acompañado de todos sus seres queridos.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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Dentro del estadio fueron recibidos por una voluntaria de FIFA y nunca es mal momento para capturar ese recuerdo en compañía de su hijo.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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De igual forma, posó junto a la pelota oficial del Mundial 2026 junto a su esposa, Lucía Aragón.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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Amado Guevara levantó la “Trionda”, disfrutando el increíble momento que estaba viviendo.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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Amado Guevara y el balón del Mundial 2026, un encuentro que huele a historia.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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Por una entrada parecida, pero en Sudáfrica 2010, Amado Guevara disputó sus primeros partidos en una Copa del Mundo.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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Y antes de iniciar el partido, se tomó un momento para fotografiar a sus hijos, una imagen que vivirá para siempre en la memoria de Amado Guevara.

 Foto: Instagram de Amado Guevara
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¿Será que lo veremos presente en algún partido más de esta Copa del Mundo 2026?

 Foto: Redes sociales
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