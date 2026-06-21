Amado Guevara dijo presente en el España vs Arabia Saudita junto a toda su familia

La leyenda de la Selección Nacional de Honduras y del FC Motagua dijo presente en el debut mundialista de Lamine Yamal.
El “Lobo” Guevara fue recibido desde la entrada del Atlanta Stadium con una bandera de Honduras y no dudó en posar con ella, orgulloso de haberla defendido como capitán y jugador.
Una foto familiar para el recuerdo, acompañado de todos sus seres queridos.
Dentro del estadio fueron recibidos por una voluntaria de FIFA y nunca es mal momento para capturar ese recuerdo en compañía de su hijo.
De igual forma, posó junto a la pelota oficial del Mundial 2026 junto a su esposa, Lucía Aragón.
Amado Guevara levantó la “Trionda”, disfrutando el increíble momento que estaba viviendo.
Amado Guevara y el balón del Mundial 2026, un encuentro que huele a historia.
Por una entrada parecida, pero en Sudáfrica 2010, Amado Guevara disputó sus primeros partidos en una Copa del Mundo.
Y antes de iniciar el partido, se tomó un momento para fotografiar a sus hijos, una imagen que vivirá para siempre en la memoria de Amado Guevara.
¿Será que lo veremos presente en algún partido más de esta Copa del Mundo 2026?