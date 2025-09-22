Retienen en La Ceiba más de 73,000 libras de medusa

La Ceiba, Atlántida.- Más de 73,000 libras de medusa quedaron retenidas este lunes en el muelle de cabotaje de La Ceiba, luego de una inspección realizada por la Fiscalía del Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA).

El operativo se efectuó en seguimiento a información proporcionada por la Policía de Fronteras sobre dos contenedores que llegaron procedentes de Gracias a Dios.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron que ambos cargamentos transportaban un total de 73,560 libras del producto marino.

Sin embargo, al verificar la documentación correspondiente, se constató que los permisos de transporte y comercialización se encontraban vencidos.