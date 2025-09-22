  1. Inicio
  2. · Sucesos

Retienen en La Ceiba más de 73,000 libras de medusa

Autoridades ambientales inspeccionaron dos contenedores en el muelle de cabotaje de La Ceiba y confirmaron que el cargamento no contaba con permisos vigentes

  • 22 de septiembre de 2025 a las 16:16
Retienen en La Ceiba más de 73,000 libras de medusa

Autoridades ambientales retuvieron en La Ceiba más de 73,000 libras de medusa por falta de permisos vigentes.

 Foto: Ministerio Público

La Ceiba, Atlántida.- Más de 73,000 libras de medusa quedaron retenidas este lunes en el muelle de cabotaje de La Ceiba, luego de una inspección realizada por la Fiscalía del Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA).

El operativo se efectuó en seguimiento a información proporcionada por la Policía de Fronteras sobre dos contenedores que llegaron procedentes de Gracias a Dios.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron que ambos cargamentos transportaban un total de 73,560 libras del producto marino.

Sin embargo, al verificar la documentación correspondiente, se constató que los permisos de transporte y comercialización se encontraban vencidos.

Fiscalía del Medio Ambiente y DIGEPESCA retienen más de 73 mil libras de medusa en La Ceiba

Fiscalía del Medio Ambiente y DIGEPESCA retienen más de 73 mil libras de medusa en La Ceiba

(Foto: Ministerio Público)
Hombre muere tras ser alcanzado por un rayo mientras cuidaba ganado en Choluteca

Ante esta irregularidad, el producto quedó retenido bajo la custodia de DIGEPESCA en La Ceiba.

La institución informó que, por disposición de su dirección general en Tegucigalpa, se elaborará un informe técnico que determinará el destino del cargamento.

La decisión final podría derivar en una sanción administrativa o en la devolución del producto a sus propietarios, dependiendo de lo que establezcan los resultados del análisis.

Tres jóvenes sobreviven tras ser arrastrados por río en Cane, La Paz

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias