Retienen en La Ceiba más de 73,000 libras de medusa

La Ceiba, Atlántida.- Más de 73,000 libras de medusa quedaron retenidas este lunes en el muelle de cabotaje de La Ceiba, luego de una inspección realizada por la Fiscalía del Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA).
El operativo se efectuó en seguimiento a información proporcionada por la Policía de Fronteras sobre dos contenedores que llegaron procedentes de Gracias a Dios.
Durante la revisión, las autoridades confirmaron que ambos cargamentos transportaban un total de 73,560 libras del producto marino.
Sin embargo, al verificar la documentación correspondiente, se constató que los permisos de transporte y comercialización se encontraban vencidos.
Ante esta irregularidad, el producto quedó retenido bajo la custodia de DIGEPESCA en La Ceiba.
La institución informó que, por disposición de su dirección general en Tegucigalpa, se elaborará un informe técnico que determinará el destino del cargamento.
La decisión final podría derivar en una sanción administrativa o en la devolución del producto a sus propietarios, dependiendo de lo que establezcan los resultados del análisis.