Rescatan a dos menores secuestradas durante operativo contra el Cártel del Diablo en Marale

Tegucigalpa, Honduras.- Dos menores de edad que habían sido privadas de su libertad fueron rescatadas durante el operativo en el que murieron dos presuntos miembros del Cártel del Diablo, según informó la Policía Nacional. Las autoridades compartieron una fotografía de las dos menores, quienes aparecen de espaldas en una zona montañosa y, de acuerdo con la información oficial, fueron encontradas sanas y salvas. Según las investigaciones preliminares, una de las menores habría sido privada de su libertad en un colegio de El Progreso, Yoro, mientras que la otra habría sido raptada en Sulaco, municipio del mismo departamento.

Luego del enfrentamiento, las autoridades realizaron una inspección en una vivienda, donde encontraron munición de diferentes calibres, entre ellos AK-47, 5.56 y .45, además de una motocicleta. El pasado jueves 24 de septiembre se realizó un operativo en Marale, Francisco Morazán, en una zona colindante con Sulaco, Yoro, donde, según las autoridades, opera el denominado Cártel del Diablo. Durante el despliegue se produjo un enfrentamiento en el que murieron dos presuntos miembros de esta estructura criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De manera extraoficial, se maneja que las víctimas serían Ivis Jareth Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, y Ramón Enrique Cruz Palma, alias “El Monky”, ambos originarios de Sulaco, Yoro, y señalados como presuntos guardaespaldas del líder de la estructura, conocido como “El Diablo”.