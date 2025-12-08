  1. Inicio
Reiniery Banegas desapareció tras visitar a su novia: fue hallado muerto en el río Guacerique

Reiniery Banegas, un joven de 32 años que permaneció dos días desaparecido tras visitar a su novia, fue encontrado sin vida en el río Guacerique

  • 08 de diciembre de 2025 a las 14:47
El joven fue visto con vida por última vez el pasado 6 de diciembre, pero desapareció alrededor de las 2:30 de la tarde.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Entre botellas y otros plásticos fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado.

La persona encontrada flotando en el río Guacerique fue identificada como Reiniery Antonio Banegas, de 32 años, residente en el barrio Villa Adela.

El joven fue visto con vida por última vez el pasado 6 de diciembre, pero desapareció alrededor de las 2:30 de la tarde.

Se conoció que el joven recibió una llamada y supuestamente se dirigió a la colonia Centroamericana, donde reside su novia, y después no se supo más de él.

El cuerpo del joven de 32 años fue visto flotando entre la basura acumulada. Desde botellas hasta bolsas plásticas y otros desechos lo cubrían.

Los familiares del joven reportaron su desaparición al Sistema Nacional de Emergencias 911; estuvo dos días desaparecido.

El cuerpo de la víctima tenía varias perforaciones de bala. Lo último que se supo de él es que fue a visitar a su novia.

