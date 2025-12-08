Reiniery Banegas desapareció tras visitar a su novia: fue hallado muerto en el río Guacerique

Tegucigalpa, Honduras.- Entre botellas y otros plásticos fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado. La persona encontrada flotando en el río Guacerique fue identificada como Reiniery Antonio Banegas, de 32 años, residente en el barrio Villa Adela.

El joven fue visto con vida por última vez el pasado 6 de diciembre, pero desapareció alrededor de las 2:30 de la tarde. Se conoció que el joven recibió una llamada y supuestamente se dirigió a la colonia Centroamericana, donde reside su novia, y después no se supo más de él.