Redoblan esfuerzos para encontrar el cuerpo del empresario Danilo Pineda

El joven desapareció luego de lanzarse a nadar en la poza El Danto, de la represa de Yure, durante la mañana del domingo 21 de septiembre, con la intención de refrescarse.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- El Cuerpo de Bomberos y rescatistas de la Base Naval se unieron la mañana de este lunes para localizar el cuerpo del joven empresario Danilo Alberto Pineda.

Tras conocerse que Pineda no salió a flote, vecinos y conocidos alertaron a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda desde ayer; sin embargo, hasta el mediodía de este lunes no habían tenido resultados.

Un grupo de pescadores artesanales recorre la zona en canoas para localizar el cuerpo; asimismo, personal naval inspecciona la poza en lanchas.

También se informó que buzos del módulo comunitario y de Aqua Finca ingresaron a las profundidades de la zona para buscar a Pineda, sin obtener resultados hasta ahora.

Al lugar también llegó una lugareña, quien lanzó un guacal con una vela encendida para intentar ubicar el sitio donde estaría el cuerpo, según la creencia de algunos pobladores.