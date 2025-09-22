  1. Inicio
Redoblan esfuerzos para encontrar el cuerpo del empresario Danilo Pineda

El joven desapareció luego de lanzarse a una poza artificial para refrescarse; el Cuerpo de Bomberos, Navales y pobladores realizan la búsqueda desde ayer

  • 22 de septiembre de 2025 a las 12:04
Danilo Alberto Pineda desapareció tras lanzarse a la poza a nadar. Los rescatistas buscan por toda la zona.

Foto: Cortesía.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- El Cuerpo de Bomberos y rescatistas de la Base Naval se unieron la mañana de este lunes para localizar el cuerpo del joven empresario Danilo Alberto Pineda.

El joven desapareció luego de lanzarse a nadar en la poza El Danto, de la represa de Yure, durante la mañana del domingo 21 de septiembre, con la intención de refrescarse.

Tras conocerse que Pineda no salió a flote, vecinos y conocidos alertaron a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda desde ayer; sin embargo, hasta el mediodía de este lunes no habían tenido resultados.

Un grupo de pescadores artesanales recorre la zona en canoas para localizar el cuerpo; asimismo, personal naval inspecciona la poza en lanchas.

También se informó que buzos del módulo comunitario y de Aqua Finca ingresaron a las profundidades de la zona para buscar a Pineda, sin obtener resultados hasta ahora.

Al lugar también llegó una lugareña, quien lanzó un guacal con una vela encendida para intentar ubicar el sitio donde estaría el cuerpo, según la creencia de algunos pobladores.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos mantiene la búsqueda simultánea del empresario Danilo Alberto Pineda y del niño Elvis Eliú Bautista Guillén, quien fue arrastrado por la corriente de un dique en San Pedro Sula, junto al policía Kevin Pérez, cuyo cuerpo ya fue encontrado.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

