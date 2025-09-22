Hallan el cadáver de una mujer en medio de una zacatera en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- En un avanzado estado de putrefacción y junto a una maleta fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en Tacaulpa, sector de Las Quebradas, Santa Bárbara.

El cadáver estaba entre la maleza, a la altura del desvío hacia Agua Blanquita, en la carretera RN-20. El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona.

El cuerpo sería de Carla Sofía Mejía Avilez, de 47 años, originaria de Tegucigalpa, según datos en el Documento Nacional de Identificación encontrado en el lugar.

Elementos de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la zona para confirmar el hecho e indagar sobre la muerte de esta persona.

El cuerpo será trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia para determinar si la mujer murió de manera natural o violenta. Las autoridades no detallaron si la víctima presentaba lesiones en su cuerpo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante el fin de semana, tres mujeres murieron de manera violenta en Honduras. Una de las víctimas es Tania Melissa Martínez Cálix, a quien individuos ultimaron a balazos tras irrumpir en su casa la noche del sábado en la aldea El Higuerito, Cedros, Francisco Morazán.

El segundo hecho ocurrió el mismo sábado en la comunidad de La Montañita, La Iguala, Lempira, cuando María Alejandrina Murillo, de 47 años, perdió la vida al ser asesinada a disparos por un desconocido.

La tercera víctima fue hallada la tarde de ayer en el río El Salado, en la aldea El Tablón, Gracias, Lempira. Su cadáver sigue sin ser identificado.