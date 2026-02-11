  1. Inicio
Policía no tiene pistas sobre el crimen de Sindy Lizeth Paz en La Ceiba

Sindy Paz fue hallada en un sector de La Ceiba, ciudad a la que se había mudado junto a unas amigas

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 06:23
El cuerpo de la joven fue encontrado con sus manos y pies atados y presentaba signos de tortura.

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales informaron ayer no tener pistas de los responsables de quitarle la vida a una joven hallada la tarde del lunes en un quinel entre la colonia Villa Neen y el sector Satuye de La Ceiba, Atlántida.

Autoridades de Medicina Forense identificaron a la joven como Sindy Lizeth Paz Montoya originaria de Sabanagrande, Francisco Morazán, quien el día de su asesinato, cumplió sus 18 años.

Según contaron sus parientes, la joven tenía pocos días de haberse mudado a la ciudad de La Ceiba con unas amigas y que no sabían de su desfile.

La muerte de Sindy Lizeth ha causado conmoción entre sus conocidos y residentes de esta zona caribeña del país ya que sus victimarios la mataron con saña. Su cuerpo fue hallado boca abajo, atado de pies y manos, tenía al menos siete impactos de bala y además presentaba golpes.

Las autoridades no dieron ayer mayores detalles del curso de la investigación ni si ya manejaban el posible móvil que conllevó al crimen. Lo que sí dijeron es que por la dinámica del hecho, apuntan a la posible vinculación de estructuras criminales.

Honduras registra hasta la fecha la muerte violenta de 19 mujeres.

