Policía no tiene pistas sobre el crimen de Sindy Lizeth Paz en La Ceiba

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales informaron ayer no tener pistas de los responsables de quitarle la vida a una joven hallada la tarde del lunes en un quinel entre la colonia Villa Neen y el sector Satuye de La Ceiba, Atlántida.

Autoridades de Medicina Forense identificaron a la joven como Sindy Lizeth Paz Montoya originaria de Sabanagrande, Francisco Morazán, quien el día de su asesinato, cumplió sus 18 años.

Según contaron sus parientes, la joven tenía pocos días de haberse mudado a la ciudad de La Ceiba con unas amigas y que no sabían de su desfile.

La muerte de Sindy Lizeth ha causado conmoción entre sus conocidos y residentes de esta zona caribeña del país ya que sus victimarios la mataron con saña. Su cuerpo fue hallado boca abajo, atado de pies y manos, tenía al menos siete impactos de bala y además presentaba golpes.