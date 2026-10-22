Policía detiene falso repartidor que saqueaba viviendas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional frustró este día un peligroso modus operandi utilizado para asaltar residencias en San Pedro Sula, Cortés, tras un operativo en la colonia Villeda Morales. Según la Policía, los delincuentes operaban disfrazados como repartidores de encomiendas para ganar la confianza de las familias y lograr que les abrieran las puertas de sus hogares sin levantar sospechas. Una vez que los ciudadanos caían en la trampa al escuchar que entregaban un supuesto paquete, al menos cuatro individuos encapuchados y fuertemente armados entraban violentamente en las residencias.

Tras encañonar y someter a las personas presentes, los maleantes utilizaban palabras amenazantes para exigir la entrega de cajas fuertes, joyas y otros objetos de valor, huyendo posteriormente a bordo de una camioneta tipo Hyundai Santa Fe de color negro. Las investigaciones y labores de seguimiento se dieron tras un atraco cometido bajo este mismo esquema recientemente, donde agentes policiales ubicaron la guarida de uno de los sospechosos en el pasaje la cuadra, en la 10 calle de la colonia Villeda Morales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la vigilancia, el sujeto salió a la calle y, al percatarse de la presencia policial, entró de nuevo a la vivienda y seguidamente a su cuarto, hasta donde los agentes ingresaron y lo arrestaron. El detenido fue identificado como Marvin Joel Pineda Girón, de 42 años de edad, conocido en el mundo delictivo con el alias de "Carrión".