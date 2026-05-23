A pedradas matan a un menor de edad en el municipio de Ojos de Agua

Comayagua, Honduras.- Un adolescente de 17 años de edad, fue lapidado por desconocidos, en el cause de un pequeño afluente, en la zona central del país.
El inusitado suceso ocurrió en el municipio de Ojos de Agua, en la parte norte del departamento de Comayagua, la tarde de ayer viernes, 22 de mayo.
El fallecido respondía en vida al nombre de Erick Nahún Hernández, originario del municipio de La Libertad, limítrofe con Ojos de Agua, dónde se produjo el crimen.
Información preliminar en poder de la Policía Nacional, detalla que quienes lo asesinaron a pedradas, eran personas que él conocía perfectamente, con quienes llegó hasta esa quebrada, en Ojos de Agua.
Severas lesiones
Al conocer sobre el funesto suceso, agentes policiales se desplazaron hasta la escena de muerte, constatando la veracidad de los hechos; ahí encontraron ya sin vida a Erick Hernández, con heridas contusas en el rostro y en otras partes del cuerpo.
El cadáver fue levantado por los elementos de seguridad y por un fiscal del Ministerio Público (MP), para después trasladarlo hasta la capital, para practicarle la autopsia en Medicina Forense.
Hoy sábado será entregado a sus parientes, luego de hacerle un análisis dental, conocido como odontograma, un cotejamiento que se hace mediante una entrevista a los familiares del fallecido.