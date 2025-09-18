Padres denuncian desaparición de sus dos hijos menores en Puerto Cortés tras desfiles del 15 de septiembre

Puerto Cortés, Cortés.- Una madre de familia denunció la desaparición de sus dos hijos menores de edad, quienes fueron vistos por última vez en los desfiles patrios del pasado 15 de septiembre en Puerto Cortés, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. La madre relató al medio Noticias Puerto Visión que ella se encontraba en su negocio de venta de comida junto a sus Henry Samuel Hidalgo Martínez (14 años) y Kenneth Jared Elvir Hidalgo (12 años). Fue entonces cuando se acercó un hombre quien afirmó ser de Colombia. Este comenzó a charlar con los niños y hasta les regaló baleadas mientras veían los desfiles.

La mujer estaba atendiendo el negocio, pero de un momento a otro no volvió a ver a sus niños ni al presunto colombiano. Contó que los amigos de Henry y Kenneth le dijeron que el individuo los anduvo por Siguatepeque "pero al final del día no aparecieron. Me dijeron que más bien que habían agarrado para San Pedro Sula con ese muchacho". Jason Giovani Ávila Cruz, padre de los niños, dijo que ellos se encontraban jugando en medio de la plaza aprovechando que estaba finalizando la jornada de desfiles, mientras él y su otro hijo bebé se encontraban del otro lado de la calle comiendo. Comenzó a llover, así que Ávila Cruz le dejó el bebé a su otra hija para buscar a Henry y a Samuel, pero no los encontró. "Yo me crucé a la calle de vuelta a la plaza a buscar los niños y ya no estaban, se habían ido con el colombiano. Los anduve buscando todo el día, toda la noche", expresó.