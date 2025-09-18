  1. Inicio
Sin avances en el caso de Elvis Eliú Bautista; equipo buzo finaliza la búsqueda en SPS

Hoy se cumplen cinco días desde la desaparición de Elvis Eliú Bautista. Aunque el Cuerpo de Bomberos y el equipo de buzos de la Fuerza Naval se sumaron, la búsqueda de este jueves concluyó sin éxito

  • 18 de septiembre de 2025 a las 11:11
La tarde del domingo 14 de septiembre, Elvis Eliú Bautista, su hermano, un amigo y su primo salieron a ver los desfiles y, al regresar, pasaron por la quebrada La Primavera, en SPS, y decidieron meterse, sin imaginar que la corriente los arrastraría. Equipo buzo de la Naval y Cuerpos de Bomberos finalizan la búsqueda de este día.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
No, la búsqueda no se detiene. Sigue la esperanza de encontrar el cuerpo de Elvis Eliú Bautista, aunque las complicaciones por el aumento del nivel del agua y las lluvias sean un factor en contra. Hoy, las labores concluyen sin éxito, pero se expandirán hasta otras zonas.

Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
"No perdamos la esperanza. Seguimos con la búsqueda", dijo el teniente Gabriel Chacón, del Cuerpo de Bomberos, quien asegura a los familiares que continuarán con las labores para encontrar el cuerpo.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
En los trabajos de este jueves, dos buzos de la Fuerza Naval Hondureña se sumaron a las labores del Cuerpo de Bomberos para agilizar la búsqueda en un crique del barrio Cabañitas, en San Pedro Sula.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
Sin embargo, tras varias horas bajo el agua, los miembros de apoyo dieron por concluida la búsqueda de hoy en esta zona, ya que no se encontró ningún rastro de él.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
"Los lugares donde creíamos no dieron resultados, pero eso no significa que haya que bajar la guardia", explicó Gabriel Chacón.

Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
Agregó: "Tenemos un punto de control, que es el lugar donde hemos estado siempre, y vamos a estar vigilantes. La búsqueda sigue en el río Chamelecón".

Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
Además, informó que Cuerpo de Bomberos de La Lima, Choloma y Puerto Cortés continúan con la búsqueda. "Que no encontremos el cuerpo aquí no quiere decir que la búsqueda haya finalizado", recalcó.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
La búsqueda de hoy concluye Debido al aumento del nivel del agua, donde Chacón externó que van a realizar un trabajo escalonado, buscando parte por parte.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
Familiares mantienen la esperanza de encontrar el cuerpo del menor para poder estar en paz y darle sepultura.

 Foto: Héctor Emilio Paz| GRUPO OPSA
