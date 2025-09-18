Sin avances en el caso de Elvis Eliú Bautista; equipo buzo finaliza la búsqueda en SPS

La tarde del domingo 14 de septiembre, Elvis Eliú Bautista, su hermano, un amigo y su primo salieron a ver los desfiles y, al regresar, pasaron por la quebrada La Primavera, en SPS, y decidieron meterse, sin imaginar que la corriente los arrastraría. Equipo buzo de la Naval y Cuerpos de Bomberos finalizan la búsqueda de este día.
No, la búsqueda no se detiene. Sigue la esperanza de encontrar el cuerpo de Elvis Eliú Bautista, aunque las complicaciones por el aumento del nivel del agua y las lluvias sean un factor en contra. Hoy, las labores concluyen sin éxito, pero se expandirán hasta otras zonas.
"No perdamos la esperanza. Seguimos con la búsqueda", dijo el teniente Gabriel Chacón, del Cuerpo de Bomberos, quien asegura a los familiares que continuarán con las labores para encontrar el cuerpo.
En los trabajos de este jueves, dos buzos de la Fuerza Naval Hondureña se sumaron a las labores del Cuerpo de Bomberos para agilizar la búsqueda en un crique del barrio Cabañitas, en San Pedro Sula.
Sin embargo, tras varias horas bajo el agua, los miembros de apoyo dieron por concluida la búsqueda de hoy en esta zona, ya que no se encontró ningún rastro de él.
"Los lugares donde creíamos no dieron resultados, pero eso no significa que haya que bajar la guardia", explicó Gabriel Chacón.
Agregó: "Tenemos un punto de control, que es el lugar donde hemos estado siempre, y vamos a estar vigilantes. La búsqueda sigue en el río Chamelecón".
Además, informó que Cuerpo de Bomberos de La Lima, Choloma y Puerto Cortés continúan con la búsqueda. "Que no encontremos el cuerpo aquí no quiere decir que la búsqueda haya finalizado", recalcó.
La búsqueda de hoy concluye Debido al aumento del nivel del agua, donde Chacón externó que van a realizar un trabajo escalonado, buscando parte por parte.
Familiares mantienen la esperanza de encontrar el cuerpo del menor para poder estar en paz y darle sepultura.