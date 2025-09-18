Sin avances en el caso de Elvis Eliú Bautista; equipo buzo finaliza la búsqueda en SPS

La tarde del domingo 14 de septiembre, Elvis Eliú Bautista, su hermano, un amigo y su primo salieron a ver los desfiles y, al regresar, pasaron por la quebrada La Primavera, en SPS, y decidieron meterse, sin imaginar que la corriente los arrastraría. Equipo buzo de la Naval y Cuerpos de Bomberos finalizan la búsqueda de este día.