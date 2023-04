Según explicó el padre de la fémina, quien reside en Estados Unidos, ella tenía planeado viajar a visitarlo, pero su pareja sentimental, con quien tenía ocho años de relación, no se lo permitió.

”Él era un hombre posesivo y manipulador, ella estaba muy enamorada de él por eso no lo denunció”, inició contando el progenitor de la mujer de 37 años en el medio de comunicación HCH.

Aunque al principio se manejó que se trataría de un suicidio por un lazo que la joven tenía en su cuello, unas recientes fotografías que muestran moretes y golpes en su cuerpo evidenciarían que era víctima de maltrato.

”Yo sabía que no era capaz de eso -suicidarse- y hoy los exámenes de Medicina Forense me revelan que esta persona sin corazón y sin agradecimiento por todo el apoyo que se le brindó no tuvo escrúpulos”, aseveró don Salomón, luego de explicar su preocupación por su nieta, hija de Alma.