A la orilla de un río encuentran el cadáver de un hombre en La Trinidad, Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre muerto fue encontrado la noche de este viernes 7 de noviembre a la orilla del río Quiloma, en la aldea La Trinididad, en Yoro, en el norte de Honduras.
El fallecido fue identificado de manera preliminar como Melvin Rolando Martínez Castro, de unos 22 años de edad.
De acuerdo con la información preliminar, unas personas que andaban en cerca del río hallaron el cadáver del joven e informaron a las autoridades.
Los agentes policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena a la espera de los forenses para que realicen el levantamiento del cadáver.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del hombre, pues no presentaba heridas visibles.
El cadáver fue trasladado hasta la morgue más cercana para continuar con el proceso legal.