A la orilla de un río encuentran el cadáver de un hombre en La Trinidad, Yoro

El fallecido fue identificado de manera preliminar como Melvin Rolando Martínez Castro, de unos 22 años de edad

  • 07 de noviembre de 2025 a las 21:07
A la orilla de un río encuentran el cadáver de un hombre en La Trinidad, Yoro

El cadáver del hombre estaba a la orilla del río.

Yoro, Honduras.-Un hombre muerto fue encontrado la noche de este viernes 7 de noviembre a la orilla del río Quiloma, en la aldea La Trinididad, en Yoro, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado de manera preliminar como Melvin Rolando Martínez Castro, de unos 22 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, unas personas que andaban en cerca del río hallaron el cadáver del joven e informaron a las autoridades.

Los agentes policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena a la espera de los forenses para que realicen el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del hombre, pues no presentaba heridas visibles.

El cadáver fue trasladado hasta la morgue más cercana para continuar con el proceso legal.

