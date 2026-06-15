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Nueva masacre deja varias personas muertas en la aldea Tulanguare, departamento de Yoro

Entre las vícitimas, preliminarmente se conoce que hay dos mujeres y hombre. El hehco ocurrió en el sector de El Coco, Tulanguare, en Yoro

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 08:49
Nueva masacre deja varias personas muertas en la aldea Tulanguare, departamento de Yoro

En la foto se muestras dos de las v´citimas tendidas en el suelo.

Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- Una nueva masacre se registró en la zona norte del país, esta vez en la aldea Tulanguare, departamento de Yoro.

De manera preliminar, trasciende que tres personas habrían fallecido en este nuevo hecho violento.

Según información preliminar, las víctimas serían dos mujeres y un hombre, dato que aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Las primeras imágenes de la masacre muestran a dos mujeres tendidas en el suelo. Una de ellas vestía una camisa verde y un pantalón de mezclilla. Esta persona habría sufrido una herida en la cabeza, ya que se observan rastros de sangre en esa zona.

La otra víctima vestía una camisa blanca con flores rosadas y una licra de color negro.

La tercera víctima, que presuntamente sería un hombre, vestía una camisa de color verde.

De manera preliminar, trasciende que dos de las víctimas fueron identificadas como Mario Macedo y Carmen Lobo. La tercera persona sería conocida cariñosamente como "Chayito".

La zona norte del país se ha convertido en una de las más violentas durante los últimos días, ya que se han reportado tres masacres en menos de una semana.

Sobre este hecho, las autoridades informaron que se trata de una zona de difícil acceso y que iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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