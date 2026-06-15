Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente

La madrugada de este lunes 15 de junio se reportó un incendio que consumió un busito blanco y dejó como saldo dos personas con quemaduras en varias partes del cuerpo. El siniestro se registró a la altura de la colonia Villa Vieja, carretera hacia el oriente del país. A continuación las imágenes que dejan entrever la magnitud del hecho.
En las fotos captadas se aprecia la presencia de miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras sofocando las llamas del automotor en horas de la madrugada.
Según el reporte preliminar, la unidad comenzó a tomar fuego rápidamente, por lo que las personas que abordaban el busito -cuyas identidades no han sido reveladas- resultaron con quemaduras.
Afortunadamente, los afectados fueron auxiliados por una patrulla policial que transitaba por la zona, llevándolos hacia el Hospital Escuela de Tegucigalpa.
Testigos mencionaron que los afectados fueron ingresados a la sala de quemados del centro asistencial antes mencionado, que se encontraban estables. Sin embargo, se espera el reporte oficial sobre su estado de salud por parte de las autoridades
Fueron los mismos agentes policiales quienes emitieron la alerta del incendio del automotor, logrando que la situación fuera controlada por los bomberos.
Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el fatal incendio.
A pesar de que los bomberos lograron apagar el fuego del carro, al final quedó completamente calcinado.
A un costado, quedó el freezer que transportaba la unidad yacía quemado sobre el asfalto, junto a los restos carbonizados de llantas y otros objetos que fueron carga del vehículo.
El busito quedó volcado a un lado de la carretera; las autoridades instalaron conos alrededor mientras llegaban agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para gestionar el restiro del automotor.