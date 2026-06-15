  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente

Un pavoroso incendio consumió un busito esta madrugada a la altura de Villa Vieja, en la carretera al oriente, dejando pérdidas materiales y heridos

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 07:19
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
1 de 10

La madrugada de este lunes 15 de junio se reportó un incendio que consumió un busito blanco y dejó como saldo dos personas con quemaduras en varias partes del cuerpo. El siniestro se registró a la altura de la colonia Villa Vieja, carretera hacia el oriente del país. A continuación las imágenes que dejan entrever la magnitud del hecho.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
2 de 10

En las fotos captadas se aprecia la presencia de miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras sofocando las llamas del automotor en horas de la madrugada.

 Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
3 de 10

Según el reporte preliminar, la unidad comenzó a tomar fuego rápidamente, por lo que las personas que abordaban el busito -cuyas identidades no han sido reveladas- resultaron con quemaduras.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
4 de 10

Afortunadamente, los afectados fueron auxiliados por una patrulla policial que transitaba por la zona, llevándolos hacia el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
5 de 10

Testigos mencionaron que los afectados fueron ingresados a la sala de quemados del centro asistencial antes mencionado, que se encontraban estables. Sin embargo, se espera el reporte oficial sobre su estado de salud por parte de las autoridades

 Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
6 de 10

Fueron los mismos agentes policiales quienes emitieron la alerta del incendio del automotor, logrando que la situación fuera controlada por los bomberos.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
7 de 10

Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el fatal incendio.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
8 de 10

A pesar de que los bomberos lograron apagar el fuego del carro, al final quedó completamente calcinado.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
9 de 10

A un costado, quedó el freezer que transportaba la unidad yacía quemado sobre el asfalto, junto a los restos carbonizados de llantas y otros objetos que fueron carga del vehículo.

Foto: cortesía
Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente
10 de 10

El busito quedó volcado a un lado de la carretera; las autoridades instalaron conos alrededor mientras llegaban agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para gestionar el restiro del automotor.

Foto: cortesía
Cargar más fotos