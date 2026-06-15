Fotos: así quedó el busito incendiado en Villa Vieja, carretera al oriente

La madrugada de este lunes 15 de junio se reportó un incendio que consumió un busito blanco y dejó como saldo dos personas con quemaduras en varias partes del cuerpo. El siniestro se registró a la altura de la colonia Villa Vieja, carretera hacia el oriente del país. A continuación las imágenes que dejan entrever la magnitud del hecho.